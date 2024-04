Brianza: il Sentierone di 7 chilometri per mettere in rete quattro parchi da ovest a est

Un percorso di sette chilometri in mezzo al verde che collega Paderno Dugnano al parco di Monza, passando attraverso i Comuni di Nova Milanese e Muggiò. È il Sentierone, un progetto di grande valenza sovracomunale, importante sì per favorire la mobilità dolce, ma anche per la salvaguardia del territorio e per l’aspetto culturale: bisogna continuare a promuovere l’idea di città sempre più sostenibili e sempre più attente a evitare il consumo di suolo.

Brianza: il Sentierone di 7 chilometri, i Comuni firmatari

La scorsa settimana è stata messa la firma ufficiale che dà il via al grande progetto: nella sede del Parco Grubria, a Nova Milanese, il sindaco Fabrizio Pagani si è incontrato con i suoi colleghi Ezio Casati di Paderno Dugnano, Maria Fiorito di Muggiò e con Arturo Lanzani che, nelle vesti di presidente del parco e di stimato urbanista, ha promosso questa interessante iniziativa.

Sentierone GruBria

Brianza: il Sentierone di 7 chilometri, il percorso

Il Sentierone, nome scelto perché ricorda una vecchia strada campestre che collegava storicamente queste località, si snoderà lungo un percorso ovest-est collegando alcune delle aree verdi di pregio. Partendo dalla zona del Lago Nord di Paderno Dugnano il percorso raggiunge la Piana del Novale a Nova Milanese: è quell’intervento di riqualificazione ambientale che sta restituendo alla collettività quella che era la cava Eges e che sta diventando sempre più il luogo della biodiversità. Il percorso prosegue poi verso Muggiò addentrandosi nel parco Superga di Muggiò e, ancora, attraverso l’alzaia del Villoresi raggiunge il Parco di Monza.

Sentierone GruBria Piana del Novale a Nova Milanese

Brianza: il Sentierone di 7 chilometri, i tempi

I lavori previsti saranno svolti dai singoli enti nei prossimi due anni, in modo autonomo ma col coordinamento del Grubrìa per garantire un percorso unitario e fruibile da parte di tutti.

Il Parco Grubrìa realizzerà un nuovo ponte sulla Roggia San Martino, tra Nova Milanese e Muggiò, per permettere di superare il secondario del Villoresi.

I Comuni realizzeranno i tratti di percorso nei rispettivi territori. Il superamento della via Garibaldi a Nova Milanese sarà risolto nell’ambito dei lavori in corso per la metrotramvia. Tutti i lavori termineranno entro il 2025.

Sentierone GruBria Parco Superga a Muggiò

Brianza: il Sentierone di 7 chilometri, l’incrocio con gli altri itinerari (esistenti o da realizzare)

Limitarsi a spiegare il Sentierone come collegamento ovest-est attraverso i parchi (per quanto sia abbastanza raro e decisamente importante), non è tuttavia sufficiente per dare l’esatta dimensione del progetto. Questa importante via di collegamento pedonale e ciclopedonale, infatti, incrocia altri tre itinerari nel verde.

Qualcuno già esistente, altri disegnati soltanto sulla carta e in attesa di finanziamento o di realizzazione per stravolgere il modo di spostarsi nel territorio: si tratta della ciclovia Milano-Meda (che avrà un suo passaggio anche a Nova Milanese), la ciclovia Valassina e, ovviamente, la ciclovia del Villoresi che già oggi è utilizzata da molte persone per gli spostamenti o per lo svago.

Ma c’è anche dell’altro: il Sentierone diventa una connessione ecologica tra aree verdi urbane. In particolare l’Oasi dei Gelsi, il Lago Nord, la Piana del Novale, gli Ippocastani, l’oasi di Sant’Eusebio, la Taccona.