Bovisio Masciago: cantiere per nuovo allacciamento fognario, modifiche alla viabilità

Nuovo allacciamento fognario in arrivo alla estrema periferia ovest di Bovisio Masciago, nella zona industriale al di là della comasina alle spalle del Carrefour Market. Per consentire i lavori di scavo e allacciamento ad opera di BrianzAcque, dal fine settimana è modificata la viabilità sebbene in maniera temporanea a nord della via Di Vittorio.

Bovisio Masciago: cantiere per nuovo allacciamento fognario, le modifiche previste

I lavori dovrebbero esaurirsi nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 ottobre. In caso di prolungamento lavori, le modifiche al giro del traffico dovrebbero essere protrarsi ancora per qualche giorno. Si prevede l’istituzione del senso unico alternato di circolazione veicolare, regolato da personale adibito a movieri muniti di paletta per transito alternato. Nelle notti, proprio per la posizione defilata rispetto al centro abitato ma sicuramente in zona trafficata e critica per carico scarico merci, in via Marzabotto all’altezza del civico 5 saranno posizionati semafori mobili. Massima attenzione quindi al divieto di sosta assoluto su entrambi i lati della via, avvertimento ad uso, in particolare di chi ha l’abitudine di posteggiare l’auto in una zona defilata come via Marzabotto e nel prossimo fine settimana potrebbe trovarsi l’auto rimossa causa cantiere.