“Bimanual drawing” a Biassono: il corso per disegnare con due mani

Disegnare con due mani. Sembra una sfida impossibile e con sé stessi. Eppure, si può fare. A dimostrarlo è Eiichi Tosaki, artista originario di Osaka, in Giappone, ma australiano di adozione, ospite domenica 3 dicembre dalle 16 alle 17.30 a Biassono a Infatti9, la Multifactory di via Trento e Trieste che dal 2020 per accoglie diverse realtà lavorative per favorirne la promozione e gli scambi.

“Bimanual drawing” a Biassono: con Eiichi Tosaki e il sistema basato sulla coordinazione bilaterale

Negli ultimi quarant’anni Tosaki, attualmente Visiting Professor presso all’Università delle Arti di Belgrado, in Serbia, ha sviluppato un particolare sistema di disegno basato sulla coordinazione bilaterale(BCD) che permette di usare in contemporanea entrambe le mani.

Per l’occasione è organizzato un laboratorio – libero e gratuito – denominato “Bimanual Combo Drawing” che inviterà a realizzare una serie di esercizi di disegno a due mani tra linee e forme. Le indicazioni preziose di Tosaki condurranno i partecipanti alla scoperta del proprio tatto consentendo loro di eseguire opere estemporanee impiegando entrambe le mani e non solo quella “principale”.

“Bimanual drawing” a Biassono: alla Multifactory Infatti9

Un’opportunità divertente che aiuta a scoprire le proprie potenzialità nascoste. I lavori saranno poi esposti negli spazi della Multifactory insieme ad alcune opere firmate dallo stesso Tosaki e potranno essere ammirate da tutti coloro che faranno visita alla struttura. Infatti9 domani aprirà le sue porte a tutti in occasione del Natale. Chi pensa di non essere “ferrato” in disegno potrà visitare dalle 15 alle 21 la mostra di artigianato artistico realizzata dai soci (e dagli amici) di Infatti9 e la mostra dei partecipanti agli incontri precedentemente curati da due delle realtà presenti nella Multifactory, Atelier delle Parole e Infilocarta. Sarà, inoltre, possibile incontrare gli artisti e gli artigiani presenti e farsi raccontare le loro esperienze.