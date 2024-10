Biblioteca civica di Monza: presto un piano per il restauro degli spazi

La biblioteca Beppe Colombo di Monza potrebbe essere trasformata in un cantiere nel giro di qualche mese: la giunta ha approvato il documento di indirizzo che farà da guida allo studio professionale che si aggiudicherà l’incarico per la progettazione del restauro e dell’adeguamento alle normative anti incendio del palazzo di via padre Reginaldo Giuliani. La prima gara, che sarà pubblicata a breve, dovrebbe essere seguita da una seconda per l’affidamento dell’appalto integrato per la stesura del disegno esecutivo e la realizzazione dei lavori del valore di 1.809.000 euro: il nuovo bando, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrebbe essere pronto nei primi mesi del 2025.

Biblioteca civica di Monza: che cosa dovrebbe succedere

«Sistemeremo la parte aperta al pubblico – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Marco Lamperti – rifaremo l’ingresso, i bagni e l’ascensore utilizzato anche dagli alunni del liceo Zucchi». Saranno, inoltre, eleminate le barriere architettoniche e sarà potenziato il cablaggio.

Da tempo gli studenti e i lettori attendono un intervento che renda più funzionale la struttura: i lavori, ipotizzati dalla passata Amministrazione per il 2021, sono stati rinviati dall’attuale in attesa di incrementare il milione di euro a disposizione. Negli anni scorsi gli operai sono entrati più volte nell’antico edificio per adeguare gli impianti, in particolare quello elettrico, e per allestire l’infopoint nell’area di sessanta metri quadri che si affaccia su piazza Trento e Trieste: a marzo di quell’anno il Consiglio comunale ha sollecitato la Giunta a individuare una nuova sede per la biblioteca centrale approvando all’unanimità un ordine del giorno presentato dal sindaco Paolo Pilotto, che all’epoca sedeva in minoranza.