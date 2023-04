Biassono, una ragazza tenta la fuga di casa dal balcone ma rimane appesa al secondo piano: salvata dai pompieri

Voleva aggirare il divieto di uscire da casa impostole dalla madre, ma lei, incurante, si è calata dal balcone della sua camera ma… è rimasta appesa al secondo piano senza riuscire né a scendere, né a risalire.

Biassono: una ragazza tenta la fuga e il divieto della madre

Si tratta di una diciassettenne residente a Biassono che venerdì scorso, 21 aprile, verso le 14,30 costretta a casa da una leggera febbriciattola, dopo aver discusso inutilmente con la madre che le vietava di uscire di casa, si è chiusa nella sua camera e tutto sembrava finito lì. Sembrava, però. Infatti la ragazza, per nulla intenzionata a rinunciare al suo “programma”, deve aver cominciato a studiare il modo migliore per lasciare la sua “prigione”, e dopo aver valutato, almeno si spera, tutti i rischi che la via di fuga comportava, ha deciso di affrontare la sua rocambolesca avventura.

Biassono: una ragazza tenta la fuga e l’imprevisto

Scavalcato il ballatoio del balcone, ha cominciato a lasciarsi andare con le gambe ma, arrivata a questo punto, si è resa conto che non poteva contare su nessun punto di appoggio restando così appesa per le braccia e con le gambe a penzoloni. Panico, qualche passante assiste alla scena e quindi l’allarme generale da parte della madre stessa che non voleva credere ai suoi occhi.

Biassono: una ragazza tenta la fuga e i soccorsi

Vigili del Fuoco, carabinieri, il 118, insomma mobilitazione generale per salvare la giovane che probabilmente, a quel punto, deve aver capito di non aver valutato fino in fondo il rischio che correva. Due pompieri si portavano nell’abitazione della ragazza e dal balcone stesso hanno afferrato per le braccia la diciassettenne mettendola così in salvo.