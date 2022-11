Biassono: soccorsi per un aereo caduto, illeso 80enne

Elisoccorso, vigili del fuoco, ambulanza, carabinieri a Biassono domenica mattina per un incidente a un aereo che si è risolto per fortuna senza conseguenze e con un grande spavento per l’ottantenne ai comandi.

Biassono: soccorsi per un aereo caduto, allarme in via Locatelli

L’allarme è scattato poco prima delle 11 del 20 novembre da un’area verde nella zona di via Locatelli. Sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco da Lissone (autopompa e carrofiamma), Desio (autopompa) e Monza (autoscala), tre pattuglie dei carabinieri e i soccorsi con ambulanza della Croce bianca locale e l’elisoccorso da Como.

Da una prima ricostruzione, l’evento sarebbe avvenuto in fase di atterraggio a causa di un errore in fase di manovra.

Biassono: soccorsi per un aereo caduto, 80enne non trasportato

Con il passare dei minuti si è ridimensionata la gravità dell’incidente con la verifica soprattutto delle condizioni dell’uomo a bordo, 80 anni e una passione per il volo, che ha riportato solo lievi escoriazioni. Il velivolo era in una area privata, quindi non ha rappresentato un pericolo per altre persone, i soccorsi sono rientrati senza ulteriori allarmi.