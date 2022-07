Biassono, parte la guerra ai ratti al cimitero: al via la campagna per posizionare le esche

Sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi di derattizzazione all’interno del cimitero cittadino. I tecnici incaricati del lavoro hanno posizionato delle esche nell’area del campo santo. Si tratta di esche che verranno rilasciate attraverso erogatori, per prolungare l’efficacia dell’intervento. «È importante che nessuno tocchi o sposti gli erogatori di esche», fanno sapere dall’Ufficio ecologia del Comune. Quasi contemporaneamente alla derattizzazione, si è provveduto a dare il via anche alla disinfestazione dalle zanzare di parchi, aree verdi pubbliche e viali alberati.

Biassono: non solo guerra ai topi, sfida anche alle zanzare

Mentre le operazioni per prevenire il dilagare dei topi hanno preso il via lo scorso martedì, il 22 luglio è stato avviato l’intervento contro le zanzare in vari punti del paese. Si tratta del terzo step di disinfestazione delle zanzare pianificato dall’amministrazione comunale, che prevede l’utilizzo di trattamenti adulticidi. Ma non solo. Sempre lo scorso martedì, 19 luglio, i tecnici incaricati del servizio hanno provveduto alla disinfestazione contro le zanzare utilizzando però prodotti larvicidi, usati direttamente nei tombini e delle caditoie stradali di tutto il territorio comunale. Questo contro le larve delle zanzare è il sesto intervento messo in atto dall’amministrazione comunale da quando è iniziata la stagione delle zanzare.

Disinfestazioni a Biassono: “Bassissima tossicità”

«I prodotti disinfestanti utilizzati durante la disinfestazione sono a bassissima tossicità e impatto ambientale – fanno sapere dagli uffici comunali -. Si consiglia comunque, in via del tutto precauzionale di non sostare nelle aree oggetto di trattamento durante le fasi di intervento e nelle ore successive». Si invita la cittadinanza a chiudere le finestre e ritirare eventuale biancheria stesa all’aperto in concomitanza del trattamento. Precauzioni vanno prestate anche per gli orti che si trovano a ridosso delle strade e si consiglia di lavare con acqua e sapone neutro i giochi dei bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata. Affinché la disinfestazione contro le zanzare sia ancora più efficace da Villa Verri arriva l’invito a tutti i biassonesi a mantenere “comportamenti corretti”. Questo significa evitare ristagni d’acqua (come quella che rimane nei sottovasi) dove potrebbero proliferare le larve, ma anche tenere puliti gli appezzamenti di terreno ed eseguire interventi periodici di disinfestazione dei giardini e cortili. Un intervento, quello contro le zanzare sia adulte sia larve, atteso da tempo dai biassonesi, particolarmente “flagellati” dalle fastidiose zanzare in questa torrida estate.