Biassono: Lorenzo Vismara muore in un incidente stradale

Un 35enne residente a Biassono, Lorenzo Vismara, è morto il primo maggio in un incidente stradale a Gazzada Schianno (Va). Secondo quanto ricostruito il biassonese viaggiava in moto lungo la strada provinciale Sp1 in direzione dell’imbocco della autostrada Milano-Laghi quando, per cause in via di accertamento, avrebbe urtato un’auto che lo precedeva.

A causa del violento impatto la moto sarebbe strisciata sull’asfalto per decine di metri mentre il motociclista brianzolo sarebbe finito contro un autobus che viaggiava in direzione opposta e non c’è stato purtroppo nulla da fare. Insieme al padre e al fratello Moreno la vittima era titolare di una ditta di salumi.