Biassono: la Croce Bianca cerca volontari, corso a Macherio

Cercansi nuovi volontari. La sezione di Biassono della Croce Bianca dà il via a un nuovo corso di formazione per futuri volontari. L’appuntamento è per il 3 ottobre, alle 21, negli spazi dell’oratorio di Macherio, in via Milano 19, dove si svolgerà la serata di presentazione e dove i partecipanti potranno conoscere e parlare con i volontari già formati.

Biassono: la Croce Bianca cerca volontari, quali sono i compiti

Il corso proposto è gratuito e rivolto a quanti vorranno poi impegnarsi nel trasporto e nel soccorso sanitario. È possibile avere tutte le informazioni riguardo le attività della Croce Bianca consultando il sito crocebianca.org, nella sezione Biassono.

La delegazione di Biassono, attiva dal 1977, è diventata autonoma nel 1989. È attiva sul territorio a nord di Monza e sui comuni di Vedano, Biassono, Macherio, Sovico e parte di Lesmo. La sezione si finanza grazie a convenzioni con il 118 di Monza, l’ospedale San Gerardo e il Bassini di Milano e il servizio di tele assistenza.

I volontari si occupano dei trasporti di emergenza urgenza e di assistenza a eventi sportivi e manifestazioni culturali, ma la Croce Bianca offre anche un servizio di trasporto sanitario e sociale ed è in prima linea nelle scuole e nei comuni con corsi di manovre di disostruzione e di primo soccorso.