Biassono: finalmente la nuova ambulanza per la Croce Bianca dedicata a Carrer

Sarà benedetta e inaugurata ufficialmente domenica 12 febbraio, la nuova ambulanza in dote alla Croce Bianca di Biassono, acquistata in memoria di Giancarlo Carrer, fondatore ed ex presidente dell’associazione, Sgurbat d’oro nel 2018.

Biassono: finalmente la nuova ambulanza per la Croce Bianca, progetto avviato nel 2020

Una storia, quella del nuovo mezzo, iniziata all’indomani della scomparsa di Carrer, vinto dal Covid – 19 a novembre del 2020, nel pieno della tragica seconda ondata.

Da subito i volontari, gli amici e la cittadinanza hanno dato il via alla raccolta fondi, per fare quello che avrebbe fatto anche lui, il presidente onorario: rendere più efficiente la Croce Bianca con un nuovo mezzo per le emergenze. Oltre 65.000 euro raccolti con eventi e donazioni, per raggiungere lo scopo e acquistare il nuovo mezzo intitolato a Carrer.

«Questa ambulanza sarebbe dovuta arrivare già lo scorso anno – spiega il presidente della Croce Bianca, Luca Mariani – L’abbiamo ordinata nell’ottobre del 2021 ma per mancanza di approvvigionamenti abbiamo dovuto aspettare fino ad oggi».

Biassono: finalmente la nuova ambulanza per la Croce Bianca, inaugurazione il 12 febbraio

Il nuovo mezzo entrerà in funzione ufficialmente solo dopo la benedizione, domenica 12 febbraio, al termine della messa delle 10.15. Sulla fiancata la dedica a Carrer: «Con l’aiuto della popolazione e dei volontari in ricordo di Giancarlo Carrer”. La nuova ambulanza sostituisce un mezzo non più utilizzabile per i servizi per raggiunti limiti chilometrici, avendo superato i 330.000 chilometri. Ora sono dodici le macchine e i furgoni in dotazione alla Croce Bianca di Biassono.

Biassono: finalmente la nuova ambulanza per la Croce Bianca, 150 i volontari per i servizi ma “non è un numero sufficiente”

Sono invece 150 i volontari che si turnano garantendo ancora tutti i servizi. «Si tratta però di un numero insufficiente – ammette Luca Mariani – stiamo facendo fatica a coprire tutti i turni».

La Croce Bianca garantisce il servizio di emergenza urgenza per Areu h24, collabora con i comuni di Macherio, Sovico e Vedano in convenzione e assicura trasporti secondari per anziani, disabili o ammalati. Ogni giorno sono circa venti i volontari impegnati nei vari servizi. Un mezzo viene quotidianamente utilizzato per il servizio di emergenza urgenza mentre sei mezzi, prevalentemente auto e furgoni, sono utilizzati per i servizi di trasporto sociale.

Biassono: finalmente la nuova ambulanza per la Croce Bianca, in arrivo anche un furgone attrezzato

A breve i volontari della Croce Bianca festeggeranno anche un’altra inaugurazione. «Avrei voluto fare un’unica cerimonia, ma purtroppo anche la consegna di questo secondo nuovo mezzo è in ritardo», aggiunge il presidente. Al parco mezzi dell’associazione si aggiungerà un nuovo furgone attrezzato per il trasporto dei disabili, acquistato per sostituire uno incidentato e non più idoneo.