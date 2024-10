Biassono, controllato insieme a due amici: ha 50 grammi di hashish, denunciato

Un 26enne di origine turca residente a Monticello Brianza è stato denunciato in stato di libertà nei giorni scorsi dai carabinieri di Biassono dopo essere stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish. L’uomo, fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato pizzicato durante un servizio di controllo del territorio in via Volta.

Denunciato a Biassono: aveva 50 grammi di hashish

Si trovava a bordo di una autovettura di piccola cilindrata insieme ad altri due giovani. I militari hanno deciso di sottoporre il terzetto a un controllo e il loro atteggiamento ha indotto la pattuglia a procedere a un’immediata perquisizione. Alla fine due sono risultati “puliti” mentre nelle tasche del 26enne hanno trovato un involucro contenente circa 53 grammi di hashish. Il 26enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.