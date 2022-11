Biassono consegna il buono cicogna ai 15 nuovi nati negli ultimi tre mesi

Sono quindici i nuovi nati negli ultimi tre mesi a Biassono. Sono stati accolti, insieme ai loro genitori, in Cà dei Bossi nei giorni scorsi, il 19 novembre. A ricevere i piccolissimi biassonesi e i loro genitori c’erano il borgomastro Luciano Casiraghi, e l’assessore ai Servizi sociali, Paola Gregato.

Una tradizione, quella di accogliere ufficialmente i nuovi nati, avviata da questa amministrazione comunale, che in occasione dell’incontro con i neogenitori ha consegnato loro anche il buono cicogna, ideato proprio dall’amministrazione Casiraghi bis.

Biassono consegna il buono cicogna: 250 euro e un angioletto

Il buono è di 250 euro che mamma e papà possono spendere in prodotti destinati al figlio. «Abbiamo introdotto il buono cicogna all’inizio dell’anno – spiega il sindaco Casiraghi – ci è sembrata una soluzione più pratica rispetto al pacco che veniva donato alle neo mamme con prodotti da farmacia destinati al piccolo».

Insieme al buono cicogna l’amministrazione ha regalato ai neo genitori anche un angioletto della Thun, come segno benaugurale.

Biassono consegna il buono cicogna: a Cà dei Bossi, in Villa Verri il riscaldamento è spento nel weekend

L’accoglienza delle nuove famiglie e la consegna del buono cicogna si è svolta a Cà dei Bossi e non in Villa Verri: «Tra le misure introdotte per contenere il costo dell’energia c’è lo spegnimento degli impianti di riscaldamento in tutti gli uffici comunali fino a lunedì all’alba. Non avremmo quindi potuto ricevere i genitori e i piccoli in un ambiente freddo – ha precisato Casiraghi – A Cà dei Bossi, invece, vengono utilizzati i fan coil per il riscaldamento, quindi si è potuto riscaldare una singola stanza».