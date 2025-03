Biassono, cagnolino vaga in via Cesana e Villa: salvato dai carabinieri

Cane salvato dai carabinieri e restituito al proprietario, a Biassono. L’animale, un piccolo Barbone Toy, martedì mattina 11 marzo vagava smarrito lungo via Cesana e Villa rischiando di essere investito e mettendo a rischio la circolazione delle auto: fortunatamente qualche passante, notata la scena, ha chiamato il 112 facendo intervenire i militari della locale stazione dell’Arma.

Biassono, piccolo Barbone Toy restituito al proprietario dai carabinieri

Una pattuglia ha prelevato il cagnolino smarrito e l’ha portato in caserma, poi, dalla lettura del microchip i carabinieri sono risaliti al proprietario che, avvisato del ritrovamento, ha potuto tornare in possesso dell’animale e non ha mancato di ringraziare i militari.