Biassono: apre la ciclopedonale verso Macherio firmata BrianzAcque

È stato ultimato in concomitanza con le festività pasquali, il nuovo tratto di pista ciclopedonale che in via Porta d’Arnolfo a Biassono in direzione dell’Esselunga de Mache’ si può considerare una gradita sorpresa nell’uovo.

Realizzato da BrianzAcque, durante il weekend di festa già molti cittadini hanno avuto modo di transitare a piedi o in bicicletta lungo la pista che rappresenta un’opera che è di completamento dei lavori per la realizzazione della vasca volano Macherio-Biassono realizzata da BrianzAcque.

La riqualificazione del tratto è evidentemente stata accolta di buon grado dalla cittadinanza e dai Comuni interessati in virtù di un collegamento che porta sicurezza in un punto della provinciale percorso ogni giorno a piedi dai clienti diretti al supermercato di Macherio e che sino a pochi giorni fa transitavano a lato della corsia stradale.