«Non è un addio ma un arrivederci». Così i soci del Gruppo Costa Alta spiegano in un comunicato la difficile scelta di cancellare anche l’edizione 2025 della Festa Campagnola. Una decisione sofferta, presa con rammarico e maturata solo dopo un’attenta valutazione di tutte le possibili alternative, ma resa inevitabile da la serie di ostacoli organizzativi che, già nel 2024, avevano costretto la Festa a fermarsi.

Biassono: annullata anche la Festa Campagnola 2025, difficoltà a coinvolgere volontari

«Abbiamo valutato ogni possibilità – fanno sapere dal Gruppo – ma non abbiamo trovato una soluzione che permettesse di rispettare le alte aspettative del pubblico e di tutti coloro che, da oltre quarant’anni, vivono e frequentano la Festa Campagnola».

Il cuore del problema è la difficoltà nel reperire volontari. Negli ultimi anni, purtroppo, il numero di volontari disposti a dedicare il proprio tempo libero «è progressivamente diminuito – spiegano i soci – lasciandoci oggi con una squadra non sufficiente a sostenere l’organizzazione di una manifestazione così grande. L’aumento dell’età media dei volontari e i cambiamenti nel mondo del lavoro hanno contribuito a questa situazione».

Biassono: annullata anche la Festa Campagnola 2025, assenza di introiti dopo lo stop dell’anno scorso

Alle difficoltà interne si sommano altri fattori: l’assenza di introiti dovuta all’annullamento dell’edizione precedente, il forte aumento dei costi legati al noleggio delle strutture e ai fornitori, le complicazioni burocratiche per ottenere i permessi e una concorrenza crescente da parte di eventi simili, che rende ancora più impegnativa la realizzazione dell’evento. Il Gruppo Costa Alta, però, non intende fermarsi del tutto. «Le attività del Gruppo Costa Alta non si fermano qui – affermano – Da quest’anno abbiamo deciso di riorganizzarci, raccogliere nuove idee e ripartire con l’organizzazione e la partecipazione a eventi, magari di dimensioni più contenute, ma comunque importanti per la comunità e, soprattutto, per la Fondazione Maria Letizia Verga, che guida le nostre scelte e a cui continueremo a destinare i ricavati delle nostre iniziative».

Biassono: annullata anche la Festa Campagnola 2025, gli impegni del Gruppo Costa Alta

La promessa è chiara: non è un addio, ma un arrivederci. «Torneremo con nuove proposte, magari diverse, ma sempre con lo stesso spirito di condivisione e volontariato» concludono. Il primo segnale di ripartenza è già fissato in calendario: il Gruppo sarà presente il 5 e 6 luglio all’evento “Bi-Sport 2025” di Sovico, dove curerà la gestione della cucina. Un modo per restare attivi, coltivare lo spirito di squadra e, soprattutto, non smettere di fare del bene.