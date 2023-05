Biassono, al via lunedì 15 maggio i lavori di BrianzAcque sulle tubazioni dell’acquedotto

Prenderanno il via il 15 maggio i lavori di sostituzione delle tubazioni dell’acquedotto in via San Martino a Biassono. Sarà BrianzAcque a condurre i lavori che avranno una durata complessiva di sei mesi e un costo di circa 560mila euro, finanziati attraverso il Pnrr in un vasto programma di interventi che coinvolgerà ventuno Comuni della Brianza, finalizzato alla riduzione delle perdite idriche e alla digitalizzazione degli acquedotti. I lavori di BrianzAcque, che si aggiungono a quelli già avviati per la riqualificazione del centro storico, si concentreranno inizialmente in via San Martino, dall’incrocio con via Porta d’Arnolfo fino a via Verri e piazza San Francesco. L’azienda ha previsto questo cantiere una durata di circa un mese per coprire tutta la tratta interessata.

BrianzAcque: previsti disagi per la viabilità

La mappa dei lavori

BrianzAcque: interventi anche nelle vie Pessina e Parco

Per l’intera durata del cantiere il tratto stradale sarà interdetto alla circolazione di auto e mezzi. I residenti potranno rientrare con l’auto verso casa solo nelle ore serali e al mattino prima dell’arrivo degli operai. Il passaggio dei pedoni sarà sempre consentito. Inevitabili problemi al traffico, con rallentamenti e difficoltà a transitare nelle immediate vicinanze del cantiere. Altri interventi di BrianzAcque sono già programmati nei prossimi mesi anche in via Pessina e via Parco. In totale verrà sostituito quasi un chilometro di acquedotto, che permetterà un risparmio di oltre 42 metri cubi di acqua al giorno.

«Questo maxiprogetto di BrianzAcque, finanziato dal Pnrr, rappresenta la risposta concreta ad un grave problema delle reti idriche troppo deteriorate e causa di perdita di molta acqua-ha commentato il sindaco, Luciano Casiraghi-. Le condutture di nuova generazione garantiranno ai cittadini di Biassono un servizio efficiente e di qualità. Esprimo tutta la mia gratitudine e quella dell’intera amministrazione comunale al presidente Enrico Boerci e a tutti i tecnici di BrianzAcque per aver ottenuto questo importante finanziamento».

BrianzAcque: nel 2024 operai al lavoro in viale Regina Margherita

Per il 2024 è già previsto un nuovo intervento in viale Regina Margherita, in direzione San Giorgio. Prima però sarà via Parco a finire “sotto i ferri”. Si tratta di una strada ad elevato scorrimento di traffico, per questo motivo l’amministrazione insieme alla Polizia locale hanno predisposto un apposito piano viabilistico che prevede l’istituzione di percorsi alternativi, ma anche la sospensione delle attività di scavo in occasione di eventi particolari interni al parco, come il Gran Premio di F1 o concerti. La prima parte di lavori, come detto, inizierà da via San Martino e lungo un primo tratto di via Parco, per concludersi in via Pessina.