Biassono, a fuoco rivendita di cartucce per stampanti in via d’Arnolfo

Quattro mezzi dei vigili del fuoco si sono portati nel primo pomeriggio di mercoledì 19 giugno nella centralissima via d’Arnolfo, a Biassono, dove per cause in via di accertamento ha preso fuoco un negozio che vende cartucce per stampanti.

Biassono: quattro mezzi dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio nel negozio

Sul posto, attorno alle 13, squadre del Comando di Monza e Brianza che hanno prontamente estinto l’incendio , che aveva coinvolto l’intera attività, andata distrutta. I vigili del fuoco hanno anche proceduto alla verifica dei piani superiori data la notevole presenza di fumo e fiamme sulla facciata dell’edificio. Sul posto l’autopompa da Lissone, l’autopompa e il carro soccorso da Desio e l’autoscala da Monza . Non risultano coinvolti feriti. Presente anche personale inviato dal 118 oltre che i carabinieri. Durante le operazioni la via D’Arnolfo è stata inibita alla circolazione.