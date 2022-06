Besana, un infarto si porta via a 57 anni Stefano Casati: lavorava alla Bcc Valle Lambro di Triuggio

Se n’è andato all’improvviso. Lasciando un grande vuoto. Sono stati celebrati nella mattinata di giovedì 30 giugno nella chiesa parrocchiale di Villa Raverio, dove era residente con la famiglia, i funerali di Stefano Casati. Portato via all’affetto dei suoi cari da un arresto cardiaco. 57 anni, originario di Calò, era cresciuto in paese ma era molto conosciuto anche nel vicino comune di Triuggio. Il 3 marzo 2004 era stato assunto dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Lambro e aveva iniziato a lavorare nella filiale di via Silvio Pellico all’Ufficio Titoli.

Addio a Stefano Casati, il direttore Bcc Valle Lambro: “Ci mancherà, sapeva essere molto empatico”

«Ci mancherà la persona e ci mancherà il professionista –ha sottolineato Piero Moscatelli, direttore di BCC Valle Lambro-. Era una persona di grandi valori che però non sbandierava queste sue qualità. Era bravo nel suo lavoro e lo dimostrava coi fatti. Aveva una spiccata capacità di entrare in relazione con il prossimo, sapeva essere empatico». I clienti della banca lo ricordano come un impiegato sempre molto cordiale e in tanti si sono informati in filiale su come recapitare alla famiglia le proprie condoglianze. I colleghi, coi quali aveva condiviso la giornata fino all’ultimo, gli erano affezionati e sono rimasti senza parole alla notizia della sua scomparsa. Nella serata di mercoledì tutti gli hanno fatto visita un’ultima volta presso la sua abitazione di Villa Raverio e giovedì mattina la filiale triuggese della BCC Valle Lambro è rimasta chiusa per permettere ai dipendenti di partecipare alla funzione religiosa celebrata a Besana Brianza.

Besana, addio a Casati: era stato anche allenatore di volley della Polisportiva Triuggese

Casati aveva anche una grande passione per lo sport: per diversi anni era stato infatti allenatore della prima squadra di pallavolo della Polisportiva Triuggese. «Tutta la pallavolo triuggese si stringe intorno ai familiari del nostro ex coach Stefano Casati per la prematura scomparsa – hanno postato su Facebook le atlete e lo staff della squadra-. Sei stato un grande allenatore e una grande persona». All’epoca della sua avventura come allenatore della Polisportiva Triuggese, Casati era stato anche tra i promotori di una simpatica iniziativa: il calendario con le foto delle giocatrici.

La presidente della Polisportiva Triuggese: “Un uomo molto brillante e sempre sorridente”

«Era un uomo molto brillante, sempre sorridente» le parole di Marina Riva, presidente della Polisportiva Triuggese. Casati lascia l’amata moglie Mara, l’adorata figlia Chiara, la sorella Marinella e il fratello Vitale che sulle immaginette date ad amici e parenti hanno scritto: «Per tutti noi sei stato un grande esempio di vita. Vivrai sempre nei nostri cuori».