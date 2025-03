I giovani studenti dell’Iss Gandhi di Besana in Brianza hanno avuto l’opportunità di visitare due dei luoghi simbolo delle istituzioni lombarde: Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia. I 33 studenti, accompagnati dai loro docenti Maria Consilia Petrucci, Salvatore Rotondo e Laura Di Terlizzi, anche sindaco di Nibionno, hanno partecipato a un’attività formativa, prendendo posto tra i banchi dei consiglieri regionali, per apprendere i compiti e il funzionamento dell’assemblea legislativa. In particolare, nell’aula consiliare di Palazzo Pirelli, i ragazzi, guidati dai funzionari del Consiglio regionale, hanno avuto l’opportunità di simulare le modalità di voto elettronico e prendere parte a una discussione sull’approvazione di una legge regionale, dibattendo anche su diversi temi di rilevanza territoriale.

Gandhi: la soddisfazione del capogruppo leghista Alessandro Corbetta

«È stata un’occasione importante per far conoscere alle nuove generazioni la nostra Regione in un’ottica di educazione civica. È stato bello accogliere i ragazzi e i docenti rispondendo alle loro domande nel luogo dove porto avanti il mio impegno istituzionale», ha commentato il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta.