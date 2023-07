Sanzionata l’azienda che gestisce il verde a Besana in Brianza. Dopo quattro anni di affidamento dello stesso appalto a un’impresa consolidata, quest’anno, dall’inizio dell’estate, una nuova azienda ha ottenuto il contratto per gestire il verde pubblico della città. Ma il servizio offerto finora non ha soddisfatto le aspettative, portando il sindaco Emanuele Pozzoli a prendere seri provvedimenti.

Besana in Brianza: sanzionata la nuova azienda di gestione del verde, “non performa come dovrebbe”

«L’appalto è lo stesso degli ultimi 4 anni, non sono stati ridotti gli sfalci e nemmeno si è risparmiato sulla gara. La differenza è data dalla nuova azienda vincitrice dell’ultima gara che non performa come dovrebbe, motivo per cui i lavori sono stati contestati ed è stata sanzionata», ha riferito il primo cittadino Emanuele Pozzoli, per poi spiegare nel dettaglio i motivi che hanno spinto Villa Borella ad adottare un’azione decisa nei confronti dell’azienda aggiudicatrice dell’appalto.

«È evidente che l’azienda non sta lavorando come si deve. Dopo incontri e richiami verbali, mercoledì l’abbiamo sanzionata e le è stato formalmente contestato il lavoro. Se è vero che l’alternanza di forti piogge e sole accelera la crescita dell’erba è altrettanto vero che il servizio è insoddisfacente», ha riferito il primo cittadino.

Besana in Brianza: sanzionata la nuova azienda di gestione del verde, il sindaco spiega il motivo

«Nelle prime settimane di lavoro siamo stati pazienti. C’era l’erba un po’ alta, ma abbiamo dato qualche settimana di tempo all’azienda per “prendere le misure” dei lavori da fare. Ma ormai sono passati mesi e non possiamo più essere clementi. Ci sono vie con erba alta, che non consente il passaggio pedonale in sicurezza. In alcune zone, inoltre, ci sono lavori fatti a metà: hanno sistemato il verde dei parchetti senza intervenire sui marciapiedi. Abbiamo chiesto più volte più attenzione, ma invece di migliorare il servizio è peggiorato». Da qui la sanzione comminata.

«Besana non è un Comune come gli altri, è una città con una superficie particolarmente ampia e tante frazioni, l’azienda doveva averlo presente quando ha partecipato alla gara. Probabilmente non ha i mezzi e le forze lavoro per effettuare il servizio come da accordi, ma è inderogabile che la società debba assicurare la qualità del servizio», ha aggiunto Pozzoli, ribadendo che la colpa non è da ricercare in un appalto al ribasso: «Non siamo andati al risparmio, l’appalto è esattamente lo stesso degli anni scorsi».

Besana in Brianza: sanzionata la nuova azienda di gestione del verde, il favore dei cittadini

La decisione del sindaco di sanzionare l’azienda ha raccolto il favore dei cittadini, che spesso negli ultimi mesi hanno segnalato la scarsa gestione del verde pubblico.