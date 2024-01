Besana in Brianza, Emanuele Pozzoli va a caccia del secondo mandato da sindaco

Emanuele Pozzoli rompe gli induci e scioglie ufficialmente la riserva sulla sua candidatura alle amministrative del 2024. Si ricandiderà a sindaco di Besana con il supporto della coalizione di centrodestra, formata da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Un bis atteso di cui mancava solo l’ufficialità, arrivata la sera di venerdì 12 gennaio, in occasione di una conferenza stampa tenutasi presso lo sportello comunale di Villa Raverio in via Pascoli, in cui i referenti dei partiti di centrodestra Diego Crippa (Fi), Davide Bruscagin (Lega), Alberto Bordiga (Fdi) e delle forze civiche hanno ufficializzato che sosterranno compattamente la ricandidatura del sindaco uscente alle elezioni amministrative di giugno 2024.

Amministrative 2024: le certezze delle forze politiche

«Pozzoli è il candidato sindaco naturale del centrodestra alle prossime elezioni amministrative. In un clima di profonda collaborazione e unità, i partiti del centrodestra forti dei tanti risultati raggiunti dall’amministrazione uscente, si ripresentano compatti a sostegno del sindaco Emanuele Pozzoli», hanno riferito Crippa, Bordiga e Bruscagin in un comunicato stampa congiunto, per poi sottolineare: «Nella coalizione trova posto lo spirito di una importante componente civica che testimonia il forte orientamento di tutta la squadra al lavoro per Besana e la sua comunità, prima di ogni distinzione partitica». Forza Italia e Fratelli d’Italia, capitanati rispettivamente da Diego Crippa, informatico classe 1969 ed ex consigliere comunale, e dal professor Alberto Bordiga, 57enne, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Besana, si presenteranno con un’unica lista, in cui figureranno anche il consigliere comunale Vito Adone e l’assessora ai lavori pubblici Luciana Casiraghi, oltre a diversi altri candidati, tra cui tanti giovani. Un’unione, che ha ricevuto il via libera dai vertici provinciali dei rispettivi partiti, già vista 5 anni fa, ma per niente scontata visto l’ampio consenso elettorale guadagnato negli ultimi anni sia a livello europeo che nazionale da Fratelli d’Italia, che avrebbe potuto puntare a una corsa in solitaria. Ci saranno poi la lista della Lega e una componente civica con tanti volti nuovi e “freschi”.

Amministrative 2024: Pozzoli vuole completare il percorso

«L’obiettivo è unire le forze, raccogliere le migliori risorse della comunità per rimetterle al servizio della comunità stessa. In continuità con l’attuale mandato ci saranno tanti ragazzi, di cui anche molti volti nuovi. La volontà di tutti è sempre stata quella di continuare. Lo dicemmo nel 2019, presentando il programma dal titolo “Besana 2029”. Allora avevamo esplicitato questa volontà, ora la riconfermiamo forti della consapevolezza di quanto fatto in questi 5 anni. La mia ricandidatura è una continuità naturale, come lo è l’appoggio del centrodestra -ha riferito il primo cittadino Emanuele Pozzoli-. Ringrazio tutti gli amici del centrodestra, dai partiti a chi senza simboli si impegna per la nostra città della fiducia. Il lavoro di questi anni ha rappresentato i tratti del nostro carattere: la compattezza della nostra squadra e la volontà comune di mettere Besana davanti ad ogni cosa ci ha portato ai tanti risultati raggiunti e soprattutto ci porterà ai tanti traguardi che ci siamo prefissati per i prossimi 5 anni».