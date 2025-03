Grazie alla stabilizzazione delle condizioni del tempo, sono cominciati in settimana i lavori per la messa in sicurezza dell’area coltivata e del ciliegio secolare a Besana in Brianza, oggetto di una convenzione firmata tra il consorzio del parco della Valle del Lambro, la società Frumens, titolare del perimetro, la cooperativa Demetra e la società Impala, di proprietà di Giovanni Corti, besanese di origine, sponsor dell’attività, con la benedizione dell’amministrazione comunale.

Ciliegio: in autunno le operazioni fitosanitarie per la sua salute

«La cooperativa Demetra -ha commentato Paolo Pirola, tra i prim’attori di un accordo di portata molto significativa- ha scelto con questa finalità materiali in sintonia con le caratteristiche dell’ambiente, privilegiando materiali non trattati, di specie legnosa, simili a quelli che popolano i nostri boschi. Ora speriamo che questi interventi riescano davvero a tutelare la fatica degli uomini che lavorano la terra e lo spettacolo che la natura tra poco ci offrirà». Demetra in autunno curerà le operazioni fitosanitarie per mantenere in buona salute il ciliegio.