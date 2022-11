Besana Brianza, i bambini della Sacro Cuore carabinieri per un giorno

Piccoli carabinieri crescono: a Besana in Brianza i bambini della scuola dell’infanzia del Sacro Cuore hanno trascorso la mattinata con il comandante della stazione locale dell’Arma, il Luogotenente Marco Verrecchia. I piccoli del nido e della materna, ammaliati da lampeggianti e sirene, palette e chiamate via radio, si sono sentiti piccoli carabinieri per un giorno.

Besana Brianza, lampeggiante e sirena a grande richiesta

E i bambini non si sono limitati a osservare: hanno infatti posto una fila di domande, interessati dai simboli dell’Arma, come la fiamma e la gazzella presenti sulle auto e sulla divisa. E poi come dimenticare i lampeggianti e la sirena, attivati a grande richiesta dal comandante che ha anche mostrato l’utilizzo della paletta per regolare il traffico e insegnato il saluto militare.