Bernareggio: vandali contro i partiti e gli Alpini, indagini sui danneggiamenti

Indagano polizia locale e carabineri su due episodi di vandalismo che si sono verificati a Bernareggio: ignoti si sono accaniti prima sulle bacheche in via Prinetti gestite da alcuni gruppi politici locali, poi hanno strappato la bandiera italiana del monumento degli Alpini a Palazzo Solera Mantegazza.

Bernareggio: vandali contro i partiti e gli Alpini, «gesti vili»

Dopo le segnalazioni, il Comune si è rivolto alle forze dell’ordine e il sindaco Gianluca Piazza, eletto a giugno, fa sapere di essere “in contatto costante con Polizia locale e carabinieri affinché, insieme, si faccia quanto possibile per accertare le responsabilità. Sono gesti vili che prendono di mira i simboli della nostra Repubblica e la libertà di espressione dei cittadini. Da parte dell’amministrazione Comunale piena solidarietà ai referenti dei partiti politici ed al Gruppo Alpini di Bernareggio“.

Bernareggio: vandali contro i partiti e gli Alpini, «già avviato lavoro con scuole e associazioni di controllo e prevenzione»

E poi: “Per contenere ed evitare questi episodi che ancora si registrano, il lavoro è avviato da diverso tempo e coinvolge amministrazione, scuola e associazioni: non solo controllo ma anche prevenzione attraverso programmi a scuola e nella comunità per prevenire disagio ed emarginazione. A tal fine l’Amministrazione continuerà e potenzierà il suo impegno in questa direzione“.