Bernareggio spende oltre 500mila euro per le scuole e il parco

Bernareggio sfrutta la pausa estiva per fare manutenzione ai plessi scolastici e al parco di Largo Donatori di Sangue per oltre mezzo milione di euro.

Bernareggio spende oltre 500mila euro e gli interventi in corso

“Sono in corso importanti lavori di manutenzione presso le nostre scuole e il Parco in Largo Donatori di Sangue, in particolare ci stiamo dedicando alla t integgiatura scuola media, importo complessivo lavori euro 80.000, al rifacimento pavimentazione antitrauma e manutenzione giochi nel Parco in Largo Donatori di Sangue, importo complessivo lavori euro 43.000, alla sostituzione deo serramenti al piano terra mensa scolastica, importo complessivo lavori euro 125.000 (di cui 118.000 a carico della società appaltatrice della refezione scolastica) e alla manutenzione straordinaria tetto scuola dell’infanzia “G. Rodari” 2° lotto, importo complessivo lavori euro 315.000″ ha fatto sapere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Esposito. L’obiettivo è di concludere gran parte degli interventi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico di settembre.