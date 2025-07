Lutto cittadino a Bernareggio per la scomparsa a 79 anni di Mauro Carzaniga, ricordato come “cittadino esemplare e volontario instancabile, punto di riferimento per la nostra comunità“.

Carzaniga è stato protagonista della vita politica cittadina come amministratore, assessore e vicesindaco, come anche volontario attento ai valori della solidarietà e curioso della storia locale raccontata nel 2017 nel libro “Un popolo, una storia, una chiesa”.

Bernareggio: lutto per la morte di Mauro Carzaniga, il ricordo del Comune

“La sua lunga e generosa attività al servizio della comunità rappresenta un’eredità preziosa per tutti noi – lo ricorda l’amministrazione comunale – Mauro ha incarnato i valori della solidarietà, del senso civico e dell’impegno quotidiano, contribuendo in modo concreto al benessere del nostro paese. A nome della cittadinanza, il Comune di Bernareggio lo ricorda con stima e riconoscenza, certo che il suo esempio continuerà a vivere nell’azione di chi sceglie ogni giorno di mettersi al servizio degli altri”.

Bernareggio Mauro Carzaniga – primo a sinistra – premiato nel 2021 per l’impegno nel volontariato

Bernareggio: lutto per la morte di Mauro Carzaniga, l’attestato speciale e il libro sulla storia della parrocchia

Nel settembre 2021, conclusa l’esperienza come amministratore, aveva ricevuto un attestato speciale – nell’ambito delle benemerenze degli “Amici della storia della Brianza” – per il suo impegno nel mondo del volontariato.

Qualche anno prima aveva raccontato la storia della parrocchia Santa Maria Nascente, ricostruendola tra archivi parrocchiali e ambrosiani in un viaggio dalla sua fondazione alla costruzione della chiesa parrocchiale del XIX secolo, fino ai parroci che hanno segnato il percorso della comunità.

«Questo lavoro ha radici che risalgono a più di 15 anni fa – aveva spiegato Carzaniga al Cittadino nel 2017 – Nel 2001 infatti festeggiavamo i 10 anni di sacerdozio dell’allora coadiutore don Angelo Pozzoli e alcuni parrocchiani mi hanno detto: “Perché non regaliamo a don Angelo un libro sulla storia dell’oratorio?”. Da lì è iniziato il lavoro di ricerca e, siccome poi lo stesso anno cadeva il centenario della nascita di monsignor Illuminato Colombo, originario di Bernareggio, ho deciso di approfondire il lavoro ricostruendo tutta la storia della parrocchia».

Dopo una prima diffusione in ambito “familiare”, il libro era stato ristampato e presentato ufficialmente grazie alla spinta di don Luca Raimondi, allora parroco della comunità e oggi vescovo, ordinato nel 2020.