Bernareggio, esce di strada con l’auto e all’arrivo dei carabinieri nasconde dosi di cocaina in bocca

Dopo l’incidente stradale, a Bernareggio, per nasconderle ai carabinieri, intervenuti per i rilievi, si è infilato in bocca cinque dosi di cocaina. L’automobilista, un 22enne marocchino, è stato scoperto e denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di sostanze stupefacenti oltre che per soggiorno illegale sul territorio nazionale e per guida in stato di ebbrezza visto che si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcooltest.

Bernareggio, nasconde la cocaina in bocca: 22enne denunciato

Il sinistro è avvenuto l’altra sera lungo la S.P. 3 dove l’auto condotta dal giovane sarebbe “autonomamente finita fuori strada subendo danni meccanici e alla carrozzeria” specificano i carabinieri della Compagnia di Vimercate. Il conducente e i due passeggeri dell’auto, un 21enne marocchino e un 25enne libico, lievemente contusi, sono stati trasportati agli ospedali di Monza e Vimercate.

Il conducente avrebbe appunto occultato nel cavo orale le cinque dosi di cocaina, sottoposte a sequestro dai Carabinieri. Prima del trasporto all’ospedale avrebbe rifiutato di sottoporsi ad alcooltest, incorrendo nella violazione prevista dal Codice della Strada.