Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto ordinario

Silvio Berlusconi ha lasciato domenica 16 aprile la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele per essere trasferito in un reparto ordinario dello stesso nosocomio. L’ex premier è in continuo e graduale miglioramento, tanto che i medici hanno potuto dimetterlo dal reparto dove era stato ricoverato una decina di giorni fa per un affanno respiratorio e continuare a curarlo e monitorarlo in un altro settore dell’ospedale milanese.

Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva e le condizioni in miglioramento

Nelle ultime ore proprio i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri avevano diffuso un bollettino che parlava di una costante ripresa del Cavaliere. Nella giornata di domenica Berlusconi ha anche ricevuto la visita del fratello Paolo.