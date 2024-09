Bellusco: gravissimo incidente, un motociclista in arresto cardiaco in ospedale

Un motociclista investito da un camion finisce in arresto cardiaco e con traumi multipli in ospedale. Martedì pomeriggio 17 settembre verso le 17.20 sulla Sp2 a Bellusco il centauro 40enne sarebbe stato sbalzato dalla moto dopo uno scontro con un’auto e sarebbe carambolato sotto un mezzo pesante in transito per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Bellusco: gravissimo incidente e l’arrivo dei soccorsi in massa

Immediatamente sono scattati i soccorsi che si sono portati sul posto con due ambulanze, un’auto medica e mezzi dei vigili del fuoco oltre ai carabinieri . I paramedici hanno cercato di rianimare fin da subito il motociclista trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Vimercate con la massima urgenza, mentre il 48enne al volante del camion è stato portato in codice verde sempre al nosocomio di Vimercate.