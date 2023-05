Bcc Carate Brianza: +171% di utile lordo (33,7 milioni), tiene la raccolta complessiva

Banca di credito cooperativo di Carate Brianza: nel 2022 utile lordo a 33,7 milioni di euro. È stata una giornata importante quella di domenica 7 maggio per la banca appartenente al gruppo Bcc Iccrea: dopo tre anni, caratterizzati dalle limitazioni dettate dall’ emergenza sanitaria, si è tenuta nella normalità l’assemblea ordinaria dei soci, coordinata dal presidente Ruggero Redaelli. L’istituto di credito ha confermato un elevato livello di patrimonializzazione: l’indice CET1 (Common Equity Tier 1 ratio), risulta pari al 19,46 per cento, di gran lunga superiore al minimo richiesto dall’autorità di vigilanza, mentre in valori assoluti il total capital ratio (fondi propri ai fini di vigilanza) si attesta a oltre 300 milioni di euro.

Bcc Carate Brianza, bilancio 2022: bene nonostante l’andamento instabile dei mercati

La banca chiude l’esercizio 2022 con un utile lordo di 33,7 milioni di euro (+171% rispetto al 2021). Il margine di interesse risulta in aumento del 18,80% rispetto al 2021 grazie al miglior apporto derivante dall’intermediazione creditizia con la clientela e per effetto dei maggiori tassi di interesse, incrementati nella seconda metà dell’anno. L’andamento instabile dei mercati nella seconda parte dell’anno e i tassi in crescita non hanno ostacolato la tenuta della raccolta complessiva a testimonianza della fiducia da parte della clientela con dati globali in leggera crescita rispetto al 2021 (+0,74%) per un ammontare di 4.444 milioni di euro.

Bcc Carate Brianza, bilancio 2022: 1,5 milioni erogati per welfare sociale

A fine 2022 il segno tangibile del supporto alle necessità di finanziamento della clientela è fornito dalla voce crediti netti verso la clientela che si attesta a 1.664 milioni di euro, con una crescita del 9,20% rispetto al 2021. Questi fra i dati presentati domenica. La banca ha proseguito la politica d’ampliamento della base sociale. Non ha, quindi, fatto mancare l’impegno a favore delle comunità in cui opera: nel corso dell’anno sono state supportate opere di sostegno al sociale, alle famiglie, alle imprese, alla sanità, alla cultura e allo sport attraverso elargizioni e altri interventi di welfare territoriale per un totale di 1 milione 480 mila euro per oltre 200 interventi.

Bcc Carate Brianza: soddisfatti il presidente Redaelli e il direttore generale Fabio Vergani

Il presidente Ruggero Redaelli

“Anche quest’anno abbiamo presentato in approvazione un bilancio che esprime solidità patrimoniale con un occhio attento alla redditività. Siamo consapevoli del momento economico non facile e ci stiamo adoperando per essere come sempre vicino al territorio” ha commentato il direttore generale Fabio Vergani.

Il direttore generale Fabio Vergani

Così il presidente Ruggero Redaelli: “Sono soddisfatto della straordinaria partecipazione dei soci. Sono orgoglioso dei risultati presentati ma ancor di più per quanto abbiamo fatto verso le imprese e le famiglie del territorio, sia attraverso l’attività tipica bancaria, sia su quanto ci differenzia di più nel Dna ovvero per la costante attenzione al welfare territoriale con interventi mirati per oltre 1,4 milioni di euro. Sono soddisfatto per l’imminente avvio di una nuova sede logistica da dedicarsi al costituendo gruppo di giovani soci“. Sono stati consegnati anche i diplomi di benemerenza ai soci che hanno raggiunto il quarantacinquesimo anno di appartenenza alla società.