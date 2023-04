Barba finta per rapinare la sala slot di Limbiate ma l’identikit lo incastra, arrestato a Senago

Barba finta, occhiali da sole e sciarpa per rapinare una sala slot di Limbiate, giovedì 7 aprile di primo mattino: alle 7.30 ha fatto irruzione nel locale e fingendo di essere armato di pistola si è fatto consegnare 12mila euro, ma non ha fatto i conti con i carabinieri, che l’hanno rintracciato poco dopo a casa della compagna, a Senago, e tratto in arresto.

Arrestato un 35enne italiano accusato di aver rapinato a Limbiate

L’uomo, un 35enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, nonostante il camuffamento è stato descritto con grande accuratezza dal personale della sala e l’identikit, unito all’analisi dei filmati della videosorveglianza del locale, hanno consentito ai militari di riconoscere il soggetto e rintracciarlo a Senago: nella abitazione hanno anche recuperato il bottino. Il 35enne è stato tradotto nel carcere di San Vittore a Milano.