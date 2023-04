Lissone, indagini in corso dopo la rapina alla farmacia: «Istanti brevi, ma un’eternità»

«Sono stati brevi istanti, ma ci sono sembrati un’eternità». La responsabile della farmacia comunale Lissone 3, in via Pacinotti, racconta così la rapina di sabato 1 aprile, alle 19.40, quando un individuo ha fatto irruzione all’interno dell’esercizio. Italiano, col volto coperto da un casco integrale, è entrato in azione con una pistola mentre erano presenti due farmacisti ed un cliente e si è diretto al bancone intimando di consegnare del denaro.

Lissone, indagini in corso dopo la rapina alla farmacia: ladro in fuga in moto

Il delinquente bottino alla mano è poi fuggito, a bordo di una motocicletta, facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Lissone.

Lissone, indagini in corso dopo la rapina alla farmacia: i carabinieri hanno acquisito le immagini

La rapina si è consumata in pochissimi istanti, nessuna conseguenza per fortuna per i farmacisti e il cliente presenti al momento dell’irruzione. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. Per cercare di risalire all’identità dell’uomo, fondamentali potrebbero risultare le immagini delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza presente. La farmacia comunale 3 di via Pacinotti di Lissone ha subito nel passato altre rapine.