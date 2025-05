«I nostri figli sono stati costretti ad abbandonare il campo al centro di via Solferino su cui stavano giocando perché sono stati minacciati da un gruppo di ragazzi più grandi».

Nessun bambino è stato picchiato, ma lo scontro verbale, verificatosi nel pomeriggio di venerdì 23 maggio, ha spaventato i più piccoli, tutti alunni dell’International School che, al termine delle lezioni, spesso si fermano nella struttura comunale. Gli scolari, del resto, conoscono bene i campi dato che, grazie a una convenzione con la scuola, effettuano proprio all’Ambrosini le lezioni di educazioni fisica.

Bambini abbandonano il campo del centro sportivo: la denuncia di un genitore, è successo al centro Ambrosni

Quello che è successo è raccontato da un genitore che, a nome delle famiglie, ha inviato una segnalazione ai responsabili dell’istituto, alla Ges che gestisce il centro, alla polizia locale e ai carabinieri: i bambini, tra i nove e gli undici anni, stavano giocando con un pallone quando sono stati interrotti da un gruppo di ragazzi, presumbilmente di una quindicina di anni, che hanno invaso il campo in cemento sotto il tendone in sella alle biciclette.

«Giravano a tutta velocità anche se, secondo il regolamento, non si potrebbe entrare in bici – spiega l’uomo – puntavano i bambini, urlando e insultandoli per costringerli a lasciare libera l’area. Alcuni di loro hanno minacciato di bucare il pallone, altri hanno chiesto del denaro per lasciarli in pace».

Bambini abbandonano il campo del centro sportivo: scorribanda interrotta da alcuni genitori e dal dipendente del bar

Nessuno, fortunatamente, è passato dalle parole ai fatti né ha mostrato i coltellini che ha detto di avere. L’incursione è stata interrotta da alcuni genitori e del dipendente del bar che hanno allontano i più grandi: la quiete però è durata poco perché, dopo pochi minuti, il gruppo si è ripresentato con lo stesso fare per nulla rassicurante.

«Per evitare il peggio – prosegue l’uomo – i genitori hanno portato via i bambini. In passato c’è stata qualche avvisaglia, ma mai di questa gravità: venerdì i più grandi erano particolarmente aggressivi». Proprio con l’intento di garantire la sicurezza e la serenità delle persone che ogni giorno frequentano il centro, i genitori chiedono alle istituzioni e ai gestori un monitoraggio continuo della struttura: «È necessario – dicono – evitare che accada qualcosa di più grave».

Bambini abbandonano il campo del centro sportivo: l’assessore pronto a incontrare le famiglie

«Finora – spiega l’assessore alla Legalità Ambrogio Moccia – non ci sono mai stati segnalati episodi del genere in quel centro: sono pronto a incontrare le famiglie per capire quel che è successo».

Nei giorni scorsi il Cittadino ha tentato più volte, senza riuscirci, di contattare i responsabili della Ges per raccogliere la loro versione dei fatti.