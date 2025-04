Monza: il quartiere si riempie di graffiti, la rabbia dei residenti

Notti brave e “pasticciate” nel quartiere San Giuseppe di Monza. Una banda di imbrattatori ha preso di mira alcuni palazzi, armadietti a custodia delle centraline elettriche e telefoniche e furgoni con una valanga di graffiti. Sul muro di un condominio all’angolo tra via dei Cappuccini e via Silva è comparsa anche la scritta “1312 C4 mafia” (dove 1312 sta per Acab, un insulto alla polizia e alle forze dell’ordine).

I graffiti comparsi a San Giuseppe a Brugherio

«Pensiamo a gruppi di giovani sfaccendati – sostiene uno dei residenti della zona- che si divertono a rovinare le proprietà altrui scimmiottando altri linguaggi. Siamo molto amareggiati per il gesto che, oltre a deturpare un luogo privato, fa pensare alla presenza di sbandati che si credono al di sopra di tutte le regole». Nelle ore notturne nessuno si è accorto della presenza di persone per strada. «Non abbiamo percepito né voci né strani movimenti, la sgradita sorpresa l’abbiamo trovata alla mattina. Il proprietario del furgone ha subito un danno economico, dato che dovrà provvedere a sue spese a fare ripulire il mezzo».

Monza: il quartiere si riempie di graffiti, i precedenti

In passato bande di giovani vandali avevano provocato danni all’interno del parchetto pubblico di via Calatafimi-via dei Cappuccini rovinando anche il chiosco bar. Ora, lo spazio verde è chiuso a causa dei lavori di riqualificazione e i novelli barbari hanno deciso di prendere di mira le zone vicine. «Tutti ci chiediamo come dei giovani possano girare di notte senza un controllo da parte delle loro famiglie. Ci auguriamo che le forze dell’ordine eseguano più ricognizioni nella nostra zona e possano sanzionare i responsabili di questi assurdi vandalismi» concludono gli abitanti.