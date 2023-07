Ballo, disabilità e inclusione: al Binario 7 l’audizione dei “Corpi folli”

Il primo appuntamento è per venerdì 14 luglio dalle 16 alle 19 quando nella Sala Picasso del Teatro Binario 7 si terrà la prima audizione di “Corpi Folli”, il progetto di inclusione artistica ideato da Laura Nicotra, direttrice artistica dell’Asd Events di Lissone che svolge la sua attività in diversi comuni della Brianza. L’idea è quella di creare un corpo di ballo dove trovino spazio ragazzi con disabilità e non.

Ballo, disabilità e inclusione: «I corpi comunicano senza limitazioni estetiche»

«Quando si pensa alla danza – spiega Nicotra – si pensa quasi automaticamente a un qualcosa che esclude a priori moltissime persone, in particolare i disabili. Invece, la danza è un’espressione artistica e creativa dove i corpi comunicano senza limitazioni estetiche. Le diversità uniscono perché si legano e armonizzano. Solo i confini separano».

Da qui la volontà di «offrire ai ragazzi uno spazio e un tempo che permetta loro di esplorare e di approfondire la consapevolezza di potersi esprimere in piena libertà».

Ballo, disabilità e inclusione: audizione rivolta a giovani con disabilità maggiori di 16 anni

L’audizione è rivolta a giovani con disabilità sopra i 16 anni contraddistinti da entusiasmo e passione. Non è importante avere un’esperienza pregressa di danza e di teatro. Nei prossimi mesi, grazie alla Teatroterapia e alla Danzaterapia, i partecipanti potranno acquisire la consapevolezza di sé e consolidare la propria autostima e fiducia sul rispetto proprio e altrui.

Ballo, disabilità e inclusione: «Sarà fondata una vera e propria compagnia teatrale»

Dopodiché «sarà fondata una vera e propria compagnia teatrale che, ci auguriamo, riscuota successo perché saprà allestire degli spettacoli molto belli e piacevoli». Per partecipare al progetto Corpi Folli non occorre pagare nulla.

«Stiamo trovando i fondi per iniziare – puntualizza Nicotra – Poi l’intento è quello di autofinanziarci attraverso la vendita dei biglietti dei nostri spettacoli». Una seconda audizione è prevista venerdì 15 luglio dalle 16 alle 19 al Teatro Terragni di Lissone.