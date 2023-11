Avvistato un cinghiale nelle Groane: tra Misinto e Lazzate

Settimana di avvistamenti di cinghiali tra Misinto e Lazzate, in piene Groane. Al momento l’esemplare sembrerebbe uno solo ma non è escluso che possano essercene altri. L’animale è stato visto più volte nelle zone a ridosso del bosco, tra i due paesi, pacifico mentre attraversava le strade. Ed è un avvistamento piuttosto singolare, perché solitamente non si spingono così tanto in pianura.

Potrebbe trattarsi di uno degli esemplari che vivono nelle vicine colline comasche o tutt’al più andando verso le salite di Varese. È un evento raro, anche se non unico per la zona. Gli ultimi avvistamenti sono stati a Lentate sul Seveso e prima ancora ancora tra Cesate, Caronno Pertusella e l’area verde di Saronno Sud.

Avvistato un cinghiale nelle Groane: nessun disagio, ma attenzione alta

Ma nelle Groane è insolito, soprattutto che si spingano in strada. Forse i cambiamenti climatici o la necessità di trovare cibo più agevolmente hanno spinto l’animale verso l’uomo. Al momento non sono stati segnalati disagi, ma ovviamente esiste il pericolo soprattutto per gli automobilisti di trovarselo davanti all’improvviso ed alla sprovvista.

Sono invece molto più frequenti gli avvistamenti di volpi ed anche di cervi, come ad esempio accaduto qualche tempo fa a Rovello Porro, al confine con Misinto e Cogliate, quando un animale finì investito da un mezzo e ci fu l’intervento della Polizia Provinciale comasca per abbatterlo.