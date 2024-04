Avis Macherio compie 70 anni, otto mesi di festa fino a dicembre

Da quando è nata, nel 1954, la sua storia è stata scandita dal valore della donazione del sangue. Avis Macherio compie 70 anni. Da quando Ettore Buniva, promotore della sezione, diede impulso a questa associazione, Avis Macherio non ha mai smesso di impegnarsi. Oggi, 134 soci donatori in servizio tengono fede a un lungo cammino che vuole continuare a crescere nei numeri e nei traguardi. Attuale presidente è Roberto Vailati, subentrato da tre anni a Silvana Rivolta (prima ancora furono presidenti Federico Cazzaniga, Armando Granata e Franco Nava).

Avis Macherio compie 70 anni, il calendario degli eventi

L’anno del 70esimo si è aperto con il concerto del corpo musicale “Giuseppe Verdi”.

Il 1 maggio il sodalizio sarà presente alla “Coppa del Moyo” con tornei di volley e calcio in oratorio.

Domenica 2 giugno, si terrà la celebrazione del 70esimo con la partecipazione alla messa delle 10.30, cui seguirà la sfilata dei labari sino al monumento Avis, pranzo in oratorio e consegna delle benemerenze. Sabato 13 luglio verrà invece proposto uno spettacolo teatrale in biblioteca. Si riprende dopo la pausa estiva con un incontro sul “Dono responsabile, controllando se stessi” nel mese di settembre e a dicembre l’Avis spritz.

«In tutti questi anni – commenta Vailati – ne è stata fatta di strada ma il valore di donare sangue per noi è sempre quello fondante».

Avis Macherio

Avis Macherio compie 70 anni, «condividere l’obiettivo di fare rumore”

«Da quando si entra a far parte di questa realtà si condivide l’obiettivo di “fare rumore”, cioè farci conoscere sul territorio – aggiunge Vailati – ancora oggi ci rendiamo conto che serve coinvolgere le persone, dai giovani sino ai più adulti. Per questo, il nostro impegno è di far crescere ancora di più nei numeri Avis Macherio e per il 70esimo anniversario di fondazione abbiamo preparato tanti eventi sul territorio per viverli con la popolazione».

Avis Macherio compie 70 anni, sportine in tessuto e bustine rosse di zucchero

Per celebrare la ricorrenza, l’associazione ha “cucito su misura” anche delle sportine in tessuto con il logo del 70esimo, distribuite in alcuni negozi del paese e che verranno quindi donate ai cittadini, mentre nei bar di Macherio sono comparse le bustine rosse dello zucchero che veicolano il messaggio di Avis.