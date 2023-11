Autostrada A4: incidente tra Agrate e Monza, code verso Milano

Sette chilometri di coda in aumento in direzione Milano sull’autostrada A4 nel tratto compreso tra Agrate Brianza e Monza per un incidente che intorno alle 17.15 di martedì 28 novembre ha coinvolto quattro auto.

Autostrada A4: ambulanza e soccorsi sul posto

Sul luogo dell’evento sono intervenuti l’ambulanza da Brugherio in codice giallo, i carro attrezzi per rimuovere le auto, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Tre le persone soccorse.

Autostrada A4: percorso alternativo

In alternativa, a chi è diretto verso Milano, è consigliato di prendere l’autostrada A58 TEEM verso l’A1 Milano-Napoli per poi proseguire in A1 verso Milano.