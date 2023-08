Autoguidovie, ad agosto abbonamenti a prezzo bloccato per gli studenti

Autoguidovie dedica il mese di agosto agli studenti che per tutto il mese possono rinnovare l’abbonamento annuale dedicato a prezzo bloccato. Un avvio anticipato della campagna abbonamenti per offrire una serie di vantaggi ai propri clienti più giovani e le loro famiglie.

Autoguidovie, abbonamenti anche online o con l’app

“Dall’1 al 31 agosto è quindi possibile dotarsi dell’abbonamento al costo dell’anno passato e senza rincari”, fa sapere la società. In più il bonus trasporti, per incentivare l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico, permette a ciascuna persona di ottenere un credito di 60 euro da usare per dotarsi di abbonamento.

L’acquisto dell’abbonamento è disponibile anche online o app, da una parte per rendere il processo sempre più smart e dall’altra per diminuire gli affollamenti presso i punti fisici e abbattere i tempi di attesa. È attiva la modalità di acquisto sicuro per minorenni, abilitando un maggiorenne ad acquistare dal proprio account su App Autoguidovie e trasferire l’abbonamento sul cellulare del minore interessato.

Autoguidovie: «Per rispondere alle esigenze dei clienti»

«La formula del prezzo bloccato si inserisce nella strategia di marketing cliente che Autoguidovie persegue per rispondere con sempre più tempestività ed efficienza alle esigenze dei clienti; e tra queste non si può non considerare l’aspetto economico – dichiara Stefano Rossi, amministratore delegato di Autoguidovie – Consci dello scenario futuro e della relativa crescita di spesa, abbiamo pensato di giocare d’anticipo informando studenti e famiglie sulla possibilità di ottenere l’abbonamento annuale al costo dell’anno scorso. Crediamo possa rappresentare un bel vantaggio oltreché un significativo risparmio per una larga fetta di persone che sceglie la mobilità di Autoguidovie, che si distingue per sostenibilità ambientale, un’elevata componente tecnologica, efficienza e qualità».

Autoguidovie, gli altri vantaggi per le famiglie

I clienti possono contare su ulteriori vantaggi: le spese per gli abbonamenti sono detraibili se sostenute con sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, prepagate, bonifico, assegni bancari e circolari o altre modalità diverse dal contante) e le famiglie con tre o più figli hanno la facoltà di usufruire dell’agevolazione regionale “Io Viaggio Ovunque in Famiglia – abbonamenti”, che garantirà al terzo figlio l’accesso a un abbonamento gratuito.