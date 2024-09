Autodromo e Villa reale, convegno su investimenti e opportunità per Monza: «Devono essere contenitori di eventi, spazi da usare»

Investimenti per dare a Villa reale, Parco e autodromo di Monza opportunità per il futuro. Ne hanno parlato le istituzioni coinvolte nel convegno promosso dal consiglio regionale in occasione del Gran Premio d’Italia.

Autodromo e Villa reale, convegno su investimenti e opportunità per Monza: i lavori al circuito per puntare al rinnovo della Formula 1

«L’Autodromo, la Reggia e il Parco devono essere per i cittadini spazi “da usare”, contenitori di eventi. Ovviamente sempre con rispetto e grande attenzione per ogni forma di vita e biodiversità. La tutela dell’ambiente deve essere un punto fermo, un paletto invalicabile. Ma, all’interno di regole molto rigide, dobbiamo riempire di contenuti un unicum straordinario che tutto il mondo ci invidia: Reggia, Parco e Autodromo» ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, ricordando anche l’investimento di 25 milioni di euro per il restyling dell’Autodromo di Monza: «Oggi abbiamo un circuito moderno, più sicuro e più sostenibile, adeguato agli standard della Formula 1. È il primo passo sulla strada del rinnovo della convenzione con Liberty per consentirci di avere un Gran Premio a Monza anche dopo il 2025. Abbiamo mandato un segnale di fiducia alla Formula 1: la Lombardia sa fare e lo sa fare bene».

Autodromo e Villa reale, convegno su investimenti e opportunità per Monza: chi c’era

Maurizio Crispino, docente del Politecnico di Milano e direttore lavori del restyling dell’Autodromo di Monza, Francesco Cerutti, Corporate Product Manager di Mapei, e Mauro Bacchi, Amministratore delegato dell’impresa Bacchi Srl, hanno spiegato i lavori effettuati che hanno portato al totale rifacimento dell’asfalto della pista, della corsia box, per la sistemazione di tre sottopassaggi e la costruzione di uno nuovo.

Sono intervenuti il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il presidente Autodromo Nazionale di Monza Giuseppe Redaelli, il direttore generale Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Bartolomeo Corsini e il sottosegretario con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza.

Erano presenti i Consiglieri regionali Alessandro Corbetta e Martina Sassoli, il Vice Sindaco del Comune di Monza Egidio Longoni e il Consigliere provinciale di Monza e Brianza Giuseppe Azzarello.