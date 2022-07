Auto contro moto alla rotonda a Giussano: padre e figlio trasportati in ospedale per accertamenti

Incidente stradale in via Milano a Giussano tra auto e moto, poco dopo il distributore Eni. A farne le spese padre e figlio, in sella alla moto, che sono dovuti ricorrere alle cure mediche e al trasporto in ospedale. Sul posto sono subito intervenuti Seregno Soccorso e una lettiga proveniente da Cusano Milanino, con i vigili e carabinieri ad effettuare i rilievi del caso. Pare che all’origine dell’incidente ci sia stata mancata precedenza.

Auto in fiamme lungo la ss 36: ma era un falso allarme

Falso allarme invece, poco prima, tra Briosco e Capriano. Era stata segnalato l’incendio di una vettura sulla ss 36. Sul posto si soon subito dirette un’autopompa da Seregno e una da Carate, oltre a Polizia stradale e Anas, con code e rallentamenti. Nessuna vettura è stata poi trovata alla verifica della Stradale, che ha proceduto lungo il tragitto in modalità safety car. Probabilmente, all’origine dell’accaduto, il surriscaldamento di un motore.