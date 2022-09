Auto abbandonata alla Zoca di Meda: 1.600 euro di multa alla proprietaria e demolizione

Lunedì 5 settembre in via Santa Maria all’ingresso della Zoca dei Pirutit, a Meda, è stata rimossa una vettura che era in stato di abbandono, in quanto ne ostacolava il passaggio. L’automezzo una Citroen C4 di colore nero era in precarie condizioni, priva di vetro con ammaccature in varie parti della carrozzeria. La Polizia Locale attraverso la targa è risalita all’intestatario. Il veicolo che non aveva i requisiti per circolare è risultato di proprietà di una donna di 40 anni di Milano sanzionata, 1.600 euro di multa. Il veicolo sarà demolito.

Meda, abbandona rifiuti in via Forlì: 50 euro di multa

Ha invece abbandonato dei rifiuti in due sacchi non conformi martedì mattina in via Forli, ma il responsabile è stato subito individuato. Si tratta di un residente della zona che la polizia locale ha sanzionato con 50 euro. Si è giustificato dicendo che non aveva più i sacchi di dotazione. Gli agenti della Polizia Locale coi colleghi di Seveso, almeno un paio di volte la settimana, effettuano controlli al parco delle Groane. Nell’ultima ispezione le persone fermate sono risultate tutte in regola.