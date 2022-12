“È stata inaugurata la nuova Casa di Comunità di Lissone all’interno del nosocomio di via Bernasconi, destinata ad offrire una serie di servizi sanitari volti a promuovere la tutela della salute e la presa in carico dei pazienti che non necessitano dell’ospedalizzazione. Un importante passo in avanti verso una sanità più vicina ai cittadini”. È il primo commento del sindaco di Lissone, Laura Borella, subito dopo il taglio del nastro della Casa di Comunità gestita da Asst Brianza, alla presenza tra gli altri del direttore generale dell’assessorato al welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi.

Asst Brianza: Casa di Comunità di Lissone, i servizi presenti

A Lissone sono presenti svariati servizi: front office e accoglienza, presso cui è possibile prenotare visite, acquisire informazioni, pagare il ticket mediante Pos. In fase di avvio, il front office sarà attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 16; Cure Primarie, con spazi a disposizione dei medici di medicina generale.

Punto Unico di Accesso dove è prevista l’accoglienza, l’orientamento e la prima valutazione del bisogno di salute della persona, supporto nell’attivazione dei servizi per i cittadini che vivono una situazione di fragilità. In fase iniziale sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e il mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.

Sono presenti un infermiere di comunità e un assistente sociale. Ed ancora, in via Bernasconi sono previsti servizi di specialistica ambulatoriale per valutazioni specialistiche orientate a facilitare la possibilità di confronto diretto tra il medico di medicina generale e specialista. In fase di avvio saranno presenti specialisti in campo cardiologico, pneumologico, geriatrico, diabetologico e, a breve, anche reumatologico e internistico.

Asst Brianza: taglio del nastro alla Casa di Comunità di Lissone, psicologia, Uonpia e Cal

C’è poi il servizio Infermieristico, con infermieri di famiglia e di comunità che presteranno assistenza alla persona e ai care giver che necessitano di interventi infermieristici di tipo tecnico e di educazione alla salute (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 11 e il mercoledì anche dalle 13.30 alle 16). Ed infine, psicologia di comunità ovvero un servizio di primo accesso per i bisogni psicologici dei cittadini e per i disturbi emotivi comuni (difficoltà emotive, lievi condizioni ansioso-depressive), un centro prelievi, l’Uonpia e il Cal.

Asst Brianza: taglio del nastro alla Casa di Comunità di Lissone, l’assessore

“Promesse mantenute – aggiunge l’assessore ai Servizi sociali di Lissone, Ignazio Lo Faro che evidenzia anche il progetto Mataxa (supporto pazienti disagio psichico e alle loro famiglie) – che non poteva trovare una collocazione migliore permettendo un lavoro di rete con tutti gli operatori per una presa in carico totale del paziente“.

Asst Brianza: inaugurazione per tre Case di Comunità

Nella giornata di mercoledì 28 dicembre prevista l’inagurazione delle Case di Comunità anche a Cesano Maderno e Limbiate.