Asst Brianza: i nuovi organismi di rappresentanza dei sindaci

Asst Brianza ha rinnovato e definito gli organismi di rappresentanza dei sindaci dei Comuni del suo territorio. Nuovo presidente della conferenza dei sindaci è Egidio Riva, assessore welfare e salute del comune di Monza; vice presidente Marco Citterio, primo cittadino di Giussano.

Gli altri componenti eletti del consiglio sono Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza; Matteo Figini, assessore di Varedo; Maria Teresa Foà, assessore di Vimercate.

Asst Brianza, Egidio Riva (Monza): “Priorità la carenza di medici e le case di comunità”

“Sarò al servizio delle città della Brianza – ha spiegato il neo presidente Egidio Riva – per rappresentare al meglio i bisogni di salute e di welfare delle nostre comunità. In cima alle priorità vi sono i nodi da sciogliere relativi alle carenze di medici di medicina generale e la preziosa opportunità delle Case di Comunità come formula nuova per offrire servizi più vicini e personalizzati“.

La conferenza ha eletto anche i componenti del collegio dei sindaci di Ats Brianza, che sono: Alessia Borroni, sindaco di Seveso, Egidio Riva, Flavio Polano, sindaco di Malgrate, Guido Agostoni, presidente della conferenza dei sindaci di Asst Lecco.

Asst Brianza: i rappresentanti eletti per i distretti

Sempre il 26 gennaio, le assemblee dei sindaci dei distretti conferiti ad Asst Brianza, hanno eletto i rispettivi presidenti e vicepresidenti. Distretto di Carate Brianza: presidente Patrizia Lissoni, assessore di Vedano; vicepresidente Samuele Consonni, sindaco di Verano; Distretto di Desio: presidente Anna Franzoni, assessore di Muggiò; vicepresidente Agata Dalò, assessore di Limbiate; Distretto di Monza: presidente Laura Varisco, assessore di Villasanta; vicepresidente Egidio Riva, assessore di Monza;

Distretto di Seregno: presidente Marco Boffi, assessore di Lentate; vicepresidente Laura Capelli, assessore di Seregno; Distretto di Vimercate: presidente Giacomo Biffi, vice sindaco e assessore di Cavenago; vicepresidente Marco Beretta, sindaco di Correzzana.

Asst Brianza, Guido Grignaffini: “In questi anni rapporto coi sindaci è stato proficuo”

Il direttore sociosanitario di Asst Brianza, Guido Grignaffini, ha detto: “Il passaggio ad Asst Brianza della conferenza dei Sindaci e delle assemblee dei distretti è molto significativo nella prospettiva della piena attuazione della legge di riforma del Servizio Sanitario regionale. Il rapporto con i sindaci, in questi anni, è stato davvero proficuo, caratterizzato da un forte e straordinario spirito di collaborazione. Basti pensare a come e quanto abbiamo operato insieme nella gestione del Covid e nel corso della campagna vaccinale; al confronto sul Pnrr e nella scelta delle diverse sedi per le Case di Comunità. Di più: è stato, è, e lo sarà ancora in futuro, un rapporto quasi quotidiano. Il reciproco ascolto è sempre utile a mettere in campo le risposte giuste alla domanda di salute dei cittadini, per migliorare la nostra offerta in termini di cura e assistenza ai pazienti. Il passaggio istituzionale della conferenza e delle assemblee dei sindaci non fa che consolidare il lavoro e l’opera avviata, nel solco della continuità”.