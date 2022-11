Asst Brianza e biblioteche: l’alleanza di Nati per Leggere

Prosegue l’alleanza fra Asst Brianza e le biblioteca del territorio. I punti nascita e i consultori di Asst Brianza, in stretta collaborazione con le biblioteche del territorio, promuovono il programma “Nati per Leggere”, evento ormai consolidato, che si ripete annualmente con successo.

“Nati per Leggere” è un programma diffuso su tutto il territorio nazionale, iniziato nel 1999, promosso dall’associazione culturale pediatri, dall’associazione italiana biblioteche e dal centro per la salute del bambino onlus.

Asst Brianza e biblioteche: il diritto alle storie

L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti benefici sullo sviluppo psichico per tutta la vita.

“Nati per Leggere”, in fondo, celebra il diritto alle storie, invitando sempre di più i grandi a leggere e a raccontare ai più piccoli.

Asst Brianza e biblioteche: ospedali di Carate Brianza, Desio e Vimercate

Le pediatrie e le neonatologie di Carate Brianza, Desio e Vimercate promuovono durante tutto l’anno il progetto “Nati per Leggere”, con varie iniziative nei reparti. Materiale informativo sul progetto a mezzo cartaceo e video, è sempre a disposizione degli utenti, sia nei reparti di degenza, che negli ambulatori e nei pronto soccorso pediatrici.

Vengono organizzati incontri informativi durante i corsi di preparazione al parto, dedicati alle mamme in attesa e ai neo genitori, anche in collaborazione con le biblioteche del territorio, per sensibilizzare i genitori ad iniziare a leggere ai propri bambini sin dall’inizio della gravidanza.

Asst Brianza e biblioteche: dal 19 al 27 novembre

Ogni anno, tuttavia, si celebra una settimana specifica: quest’anno sarà dal 19 al 27 novembre. In questo periodo diverse le iniziative che vedranno coinvolti ospedali e territorio di Asst Brianza.

Negli ospedali di Carate, Desio e Vimercate a ogni neonato verrà fatto dono di un libro, accompagnato da una brochure informativa, che promuove il programma “Nati per leggere” e sensibilizza all’importanza della lettura ad alta voce in famiglia.

I libri verranno anche donati ai pazienti ricoverati in pediatria ed a quelli che accedono al servizio ambulatoriale ed al pronto soccorso.

Il dono sarà accompagnato da un segnalibro volto a promuovere l’interesse alla lettura, contenente i riferimenti dove si possono reperire informazioni in merito: ospedali, consultori, biblioteche del territorio.

Asst Brianza e biblioteche: gli eventi nei tre ospedali

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla donazione delle Librerie Giunti del territorio Monza, Lentate sul Seveso, Vimercate, Villasanta, Cornate d’Adda e Erba per Desio e Vimercate, ed all’ associazione Lions Monza Parco, con la donazione dei libri NpL alla neonatologia di Carate Brianza.

Nei tre ospedali, sarà allestito nei reparti di neonatologia e pediatria uno spazio dedicato all’esposizione di libri, poster ed alla distribuzione di materiale informativo.

L’ospedale di Vimercate poi, organizza alla biblioteca comunale, il 19 novembre, alle 10.30, un incontro dedicato ai genitori in attesa e ai neo genitori, nell’atrio dell’ospedale, un punto informativo.

Anche i consultori familiari di Asst Brianza promuovono numerosi incontri nelle le diverse biblioteche del territorio a cui fanno capo.