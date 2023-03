Asst Brianza: ad aprile due giorni di vaccinazioni contro Papilloma virus e Herpes Zoster

Per due giorni, l’1 e il 15 aprile, Asst Brianza nelle sedi di Desio e Vimercate vaccina contro il Papilloma Virus (HPV) e contro il virus dell’Herpes Zoster (VZV). Alla vaccinazione anti papilloma virus sono interessate le giovani donne di età compresa fra i 18 e i 25 anni; a quella anti Herpes Zoster tutte le persone nate fra il 1952 e il 1958 compresi.

Asst Brianza: cosa sono Papilloma virus e Herpes Zoster

Il Papilloma Virus si trasmette per via sessuale ed è in crescita tra i più giovani. Può essere contratto sia da uomini che da donne ed è, fra queste ultime, il principale fattore di rischio per il tumore al collo dell’utero.

L’Herpes Zoster, invece, è il virus della varicella che si riattiva e può provocare infezione a uno o più nervi. Ad essa, di solito, si associa una eruzione cutanea molto dolorosa. La vaccinazione contro lo Vzv riduce il rischio di svilupparlo e la possibilità che si verifichino complicanze.

Asst Brianza: quando e dove vaccinarsi, senza prenotazione

Quando e dove vaccinarsi, gratuitamente e senza prenotazione? L’1 aprile, dalle 9 alle 15, all’hub vaccinale ex Esselunga, in via Toti 8, a Vimercate, e il 15 aprile, sempre dalle 9 alle 15, al centro vaccinale dell’ospedale Papa Pio XI di Desio, al piano -1.