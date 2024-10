Assolombarda: il presidente della Sede di Monza e Brianza Gianni Caimi in visita alla storica Trillium Pumps Italy di Nova

Il presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda, Gianni Caimi, ha visitato lunedì 14 ottobre la sede di Nova Milanese della Trillium Pumps Italy, azienda dalla storia ultracentenaria “tra i maggiori player nel settore delle pompe centrifughe ad alto valore aggiunto”.

Fondata nel 1897 con il nome di Pompe Gabbioneta dall’ ingegner Luigi Gabbioneta, l’azienda da principio progetta pompe per acqua per l’irrigazione dei terreni e, negli acquedotti, per la distribuzione dell’acqua. Negli anni il business è cresciuto e nel 2002 viene acquisita dal Gruppo d’investimento Aksia e dal 2019 l’azienda assume la denominazione attuale. Nel 2016 viene inaugurato lo stabilimento di Nova milanese, sede e centro produttivo dell’azienda.

“La storia centenaria di un’azienda racconta la capacità di fare impresa restando competitiva sui mercati internazionali e ricercando sempre la qualità e l’innovazione dei propri prodotti- ha affermato Gianni Caimi, Presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda-. Una caratteristica delle aziende che hanno reso il nostro territorio uno dei più importanti distretti manifatturieri del nostro Paese. La performance economica, le competenze, la spinta verso le ultime tecnologie e l’attenzione agli obiettivi di sostenibilità e il saper fare sono le leve che le nostre imprese hanno attivato per crescere e svilupparsi. Trillium Pumps Italy è un chiaro esempio di come le imprese riescano nel tempo a generare valore. Nel prossimo futuro, le aziende saranno vincenti solo se riusciranno a sviluppare modelli di business resilienti, capaci di integrare la sostenibilità ambientale e sociale nelle loro strategie”.