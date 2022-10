Arte, creatività, yoga e lingue: a Lissone torna “Il Sapere non ha età”, corsi per tutti i gusti

Dai più classici corsi di storia, arte e creatività, ai più contemporanei dedicati a salute e benessere, come yoga e kinesiologia, fino ad arrivare a lezioni di inglese, spagnolo e italiano per stranieri. Con un’offerta ampia e variegata torna “Il Sapere non ha età”, la proposta di formazione e apprendimento permanente per adulti promossa e organizzata dal Comune di Lissone in collaborazione con alcune associazioni operanti in città e in raccordo con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (Cpia) per le lezioni di alfabetizzazione di lingua italiana e di lingua straniera.

A Lissone torna “Il Sapere non ha età”, nuovo anno da fine ottobre

Giunto alla XV edizione, il primo semestre dell’anno “accademico” 2022-2023 inizierà a fine ottobre per proseguire fino ai primi mesi del nuovo anno. Le lezioni si svolgeranno alla scuola secondaria “Croce”. Per i cultori di storia, letteratura e filosofia, l’offerta storico-umanistica del “Sapere non ha età” comprende per il primo semestre sei corsi: “La Riflessione Filosofica di Norberto Bobbio” in collaborazione con Auser Lissone (dal 24 ottobre); “Fascino e segreto delle cattedrali – Approfondimenti di storia dell’arte”’realizzato con Club Donna Ginzburg (dal 25 ottobre); “Storia delle donne – La storia raccontata da un’altra prospettiva”’organizzato con MeC – Musica e Canto (dall’8 novembre); “Storia locale – Vicende lissonesi dalle origini ai giorni nostri” (dal 9 novembre) e “Storia dell’arte – Il Rinascimento fiorentino”’(dal 17 gennaio), frutto della collaborazione con Circolo culturale Don Bernasconi; “Storia – La seconda metà del novecento” con Auser Lissone (dal 13 febbraio). Con l’associazione Athéna nasce la proposta dedicata a coloro che desiderano approfondire e sviluppare abilità artistiche e creative: pittura, cucito e taglio, pupazzeria (da fine ottobre). Confermate poi le proposte di attività dedicate alla salute e al benessere della persona. Info e iscrizioni sul sito del Comune di Lissone.