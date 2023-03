Arriva il primo Forum delle politiche di welfare e sociali di Monza

Sarà il primo forum delle politiche di welfare e della salute di Monza perché, afferma l’assessore Egidio Riva, è destinato a diventare un appuntamento annuale: venerdì 24 e sabato 25 marzo “We care, prendiamoci cura” chiamerà a raccolta nella sala Picasso del Binario 7 amministratori locali, enti del terzo settore, esponenti di fondazioni, scuole, università, mondo delle imprese e della sanità che si confronteranno sulle politiche sociali che l’amministrazione Pilotto conta di seguire per tutto il mandato.

Forum welfare e sanità di Monza: i relatori

«Esporrò le linee programmatiche e le azioni che intendo intraprendere – anticipa Riva – dal 2024 in poi vorrei presentare qualche nuovo servizio per il territorio». I relatori che si alterneranno al Binario 7 affronteranno le tematiche legate alla famiglia, ai minori, ai disabili, agli anziani non autosufficienti, alle povertà. I partecipanti dialogheranno e illustreranno le loro proposte nel corso di alcune sessioni in cui, di volta in volta, saranno analizzati i grandi temi che l’assessorato e l’intera città dovranno affrontare.

Durante la due giorni, ispirata al forum delle politiche sociali di Milano, interverranno, tra gli altri, l’assessore della giunta guidata da Beppe Sala Lamberto Bertolé, che spiegherà le innovazioni sperimentate nel capoluogo lombardo in tema di welfare di prossimità, e Costanzo Ranci del Laboratorio di politiche sociali del Politecnico di Milano, tra i massimi esperti a livello europeo del settore, che punterà l’attenzione soprattutto sugli anziani non autosufficienti e sulle difficoltà in cui da alcuni anni è costretto a dibattersi il ceto medio.

Porteranno il loro contributo anche il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, Elisabetta Donati della Fondazione Casa di Industria di Brescia che si occupa di anziani e bisognosi, Giovanni Vergani della rete Tiki Taka, il direttore sociosanitario dell’Asst Brianza Guido Grignaffini, la direttrice generale di Afol Monza e Brianza Barbara Riva.

A Monza Forum del welfare: visioni e proposte per le sfide

«Speriamo – auspica l’assessore Egidio Riva – che dai dibattiti emergano visioni e proposte utili ad affrontare le sfide» che chiamano in causa l’intera comunità. Il forum, si legge nella delibera di indirizzo approvata dalla giunta, nasce dalla «necessità di coinvolgere attivamente e in maniera partecipata» le istituzioni e il privato sociale non profit «al fine di avviare un percorso condiviso di riflessione e confronto sulle principali tematiche sociali» oltre che di integrare «il ruolo delle fondazioni comunitarie nonché dei sistemi di welfare aziendale» nelle politiche locali e di «creare ricorrenti occasioni di confronto» con gli operatori, le associazioni di categoria e i rappresentanti dei cittadini. Nei prossimi giorni il municipio comunicherà il programma completo della manifestazione e le modalità di iscrizione alle singole sessioni.