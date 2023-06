Arresti alla Snia di Varedo: un uomo trovato con 43 chili di eroina e un fucile a canne mozze

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri all’interno dell’ex Snia di Varedo dopo essere stato trovato con 43 chili di eroina, 8 di hashish, 760 euro in contanti e un fucile a canne mozze con matricola abrasa. L’operazione, in aggiunta ai normali controlli dei militari varedesi, è scattata dopo che un tossicodipendente è stato trovato alla stazione ferroviaria con una dose di eroina.

Il quadro è chiaro, spiega l’Arma: la prossimità della stazione all’area dismessa la rende un facile rifugio di pusher e tossicodipendenti che arrivano dall’intero hinterland milanese. Quando i carabinieri divisi in squadre hanno setacciato l’area, in uno degli edifici hanno trovato l’uomo, di origine marocchina, che tentava la fuga. Bloccato, i militari hanno proceduto con i controlli, trovando droga e l’arma.

Ex Snia di Varedo, il secondo arresto

A operazione conclusa il 41enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti e di arma clandestina e su disposizione del sostituto procuratore di turno della procura della Repubblica di Monza, i carabinieri hanno accompagnato l’uomo in carcere a Monza.

La stessa sorte per un connazionale, trovato in un edificio vicino alla Snia nella mattina di mercoledì: un 25enne trovato in possesso di 15 gr di cocaina, 26 di eroina, due bilancini di precisione e 860 euro in contanti.